Ort bei Hamburg: In der ganzen Altstadt gilt jetzt Tempo 30

In Uetersen geht es künftig ruhiger zu: Ab sofort darf in der Altstadt nur noch Tempo 30 gefahren werden. In Punkto Verkehrsberuhigung soll das erst der Anfang sein.

Wie „shz.de“ berichtet, ging die Initiative zur Verkehrsberuhigung von der Lokalpolitik aus, woraufhin die Stadtverwaltung die Bitte an die Verkehrsbehörde des Kreises Pinneberg weiterleitete. Die Behörde prüfte die Bitte, stimmte zu und gab schließlich den Geltungsbereich bekannt: In der Kirchen- und Moltkestraße gilt künftig Tempo 30 statt Tempo 50. Angestellte des örtlichen Baubetriebshofs stellten bereits die nötigen Verkehrszeichen auf.

Uetersen: In der Altstadt gilt jetzt Tempo 30

Andre Nowinski vom Uetersener Ordnungsamt sagte gegenüber „shz.de“, die Tempo-30-Zone werde demnächst ausgeweitet und gelte demnächst auch in den Straßen Schröders Tannen, Hochfeldstrraße und Pracherdamm.

Darüber hinaus gab das Amt bekannt, dass ich den neu geschaffenen Zonen die Regel „rechts vor links“ gilt – alle bis dahin geltenden Vorfahrtsregeln werden zeitgleich mit der neuen Regeln aufgehoben. (doe)