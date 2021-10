Offline! Serverprobleme legen Internet im Norden lahm

Stundenlang blieben Teile Schleswig-Holsteins ohne Anschluss ans Internet. Serverprobleme in Hamburg lösten die Störung aus, die am Mittwochabend begann. Entwarnung folgte erst am Donnerstagmittag.

Ein großer Daten-Knotenpunkt in Hamburg sei schuld, teilten die Stadtwerke Flensburg mit. Dort werden die Internet-Daten gesammelt und nach Schleswig-Holstein geleitet. Und genau diese „Server, die die gesamte Datenübertragung steuern und Internetverbindungen herstellen“ quittierten am Mittwochabend den Dienst.

Server in Hamburg löst Internet-Ausfall aus

Gegen 22.30 Uhr habe das Internet in den betroffenen Gebieten wieder einwandfrei funktioniert. Doch am Donnerstagmorgen sei der gleiche Fehler erneut in dem Hamburger Knotenpunkt aufgetreten. Gegen Mittag meldeten die Stadtwerke auch für die neuerliche Störung Entwarnung.

Wie viele Haushalte die Störung betraf, konnte ein Sprecher der Stadtwerke nicht sagen. Die Auswirkungen im Land seien unterschiedlich gewesen. „Es tut uns sehr leid, dass die Datenversorgung über einen so langen Zeitraum nicht einwandfrei funktioniert“, erklärte Matthias Winter, Abteilungsleiter der Flensburger Stadtwerke für Telekommunikation.

Nach der Behebung des Schadens gebe es eine „sehr gründliche Bewertung“ des Vorfalls. Die Stadtwerke wollen nun Maßnahmen prüfen, die das Risiko zukünftig minimieren und die Abhängigkeit von Dritten verringern. (dpa/fbo)