Am Sonntagnachmittag vor einer Woche hatte ein Schwimmer nahe der Badestelle Lundenbergsand in Simonsberg den leblosen Körper einer Frau entdeckt und an Land gezogen. Nun hat die Obduktion ergeben, dass es sich um einen Unglücksfall handelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Unglück im Norden – Bahn mit 49 Fahrgästen evakuiert

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Sonntag in der Nordsee südwestlich von Husum gibt es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Dies habe eine Obduktion ergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Vermutungen der Kriminalpolizei, dass es sich um einen Unglücksfall handelte, hätten sich bestätigt. Bei der Frau handle es sich um eine 51-Jährige aus Nordfriesland. Zeugenhinweise hätten zur Ermittlung der Identität geführt. (dpa/jw)