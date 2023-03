Notwehr? Mann im Norden durch Messerstich tödlich verletzt

In Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Mann am Freitagabend durch einen Messerstich tödlich verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde zunächst festgenommen, kam aber wieder frei.

Laut Polizei sei es in einer Wohnung in der Süderstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern (34 und 35 Jahre) gekommen. Im Verlaufe der Auseinandersetzung sei der 34-Jährige durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Er verstarb wenig später.

Tatverdächtiger wieder auf freien Fuß

Noch am Tatort nahmen Polizisten den 35-Jährigen wegen dringenden Tatverdachts fest. „Er wurde nach ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da in Betracht gezogen werden muss, dass er in Notwehr gehandelt haben könnte“, so die Polizei.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen sich zwei weitere Personen in der Wohnung aufgehalten haben. Nach ersten Erkenntnissen haben beide Personen nichts mit der konkreten Auseinandersetzung zu tun gehabt.

Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.