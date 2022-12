Not-Sperrung kurz vor Weihnachten: Auf dieser Autobahn wird es zusätzlich eng

⚠#A23 zwischen der AS #Halstenbek–#Krupunder (20) und der AS Halstenbek-#Rellingen (19) sind in Richtung Hamburg Asphaltschäden aufgetreten. Der rechte Fahrstreifen wird daher gleich gesperrt. Dann einstreifige Verkehrsführung Richtung Hamburg. @SH_Polizei@PolizeiHamburg