Nord-Ostsee-Kanal: 88-Meter-Frachter rammt Schleusentor

Wieder hat es einen Frachter-Unfall gegeben – dieses Mal jedoch wohl mit weniger schlimmen Folgen als bei der Kollision zuletzt vor Helgoland. Im Nord-Ostsee-Kanal rammte ein Schiff ein Schleusentor, nun ist eine der beiden Schleusenkammern des Kanals in Kiel gesperrt.

Das Frachtschiff war am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Fahrt in Richtung Ostsee aus unbekanntem Grund in Kiel-Holtenau in der Südkammer mit dem östlichen Schleusentor kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen weder Menschen verletzt noch gab es Umweltschäden.

Nord-Ostsee-Kanal: Frachter kollidiert mit Schleusentor

Bei dem Schiff handelte es sich um den 88 Meter langen, unter niederländischer Flagge fahrenden Frachter „Amadeus Aquamarijn“. Das Schiff durfte nicht weiterfahren, die Wasserschutzpolizei ermittelt. Das Tor der Südkammer lässt sich nach Angaben der Polizei derzeit nicht bewegen.

„Es hat leichte Schäden am Tor gegeben“, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal. Sie sollen im Laufe des Tages behoben werden. „Wir hoffen, die Kammer noch am Donnerstag wieder nutzen zu können.“ Zur Schadenshöhe konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. (dpa/mp)