Noch Platz für Urlauber? So ist die Buchungslage im Norden

Zum Ferienstart in Schleswig-Holstein bietet das Land zwischen den Meeren noch Platz für Urlauber. Die Buchungslage ist etwas schlechter als im Vorjahr. Es gibt mehr als einen Grund dafür.

Wer noch kurz entschlossen seinen Urlaub in Schleswig-Holstein verbringen will, sollte fündig werden. Die Buchungslage sei aktuell gut, in den Tourismusorten regional aber sehr unterschiedlich und insgesamt etwas schlechter als im Vorjahr, teilte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Bettina Bunge, mit. „Juli und August ist bei uns traditionell Hochsaison mit monatlich erwarteten fünf bis sechs Millionen Übernachtungen in Betrieben ab zehn Betten.“

Schleswig-Holstein rechnet dennoch mit einer guten Urlaubssaison

Als Gründe für die Zurückhaltung nannte Bunge den verstärkten Wettbewerb der Reiseziele, die zugenommene Preissensibilität der Gäste und das aktuell wechselhafte und nur mäßig sommerliche Wetter. „Das Buchungsverhalten wird zudem immer spontaner und kurzfristiger. Wir rechnen daher noch mit zusätzlichen Gästen für die kommenden Wochen und Monate.“

Grundsätzlich rechne sie bei den generellen Reiseabsichten der Deutschen für dieses Jahr mit einer guten bis sehr guten Saison, so Bunge. Für Kurzentschlossene empfehle sich der Anruf in den jeweiligen Tourismusbüros oder ein Blick in die Buchungsportale. (dpa/mp)