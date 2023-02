Es ist wieder heiß in Hamburg – und damit stellt sich vielen, wie so oft, die Frage: Wo kann ich schwimmen, ohne von Menschenmengen umgeben zu sein? Wir haben Seen, Bäder und Strände gefunden, die nicht weit von Hamburgs City entfernt Badespaß wie im Urlaub bieten. Und das Beste: Unsere Empfehlungen sind zum Teil noch echte Geheimtipps. Also Badesachen einpacken und ab ins Wasser!

Waldbad Sieversen

Klein, sauber, idyllisch gelegen und auch an heißen Tagen selten überlaufen: Das Waldbad Sieversen in Rosengarten südlich von Hamburg ist eine Top-Adresse für alle, die Abkühlung ohne Remmidemmi suchen. Der Eintritt ist mit zwei Euro für Erwachsene und einem Euro für Kinder und Jugendliche unschlagbar günstig.

Klein , idyllisch und selten überlaufen: das Waldbad Sieversen im Süden von Hamburg. Anke Geffers Klein , idyllisch und selten überlaufen: das Waldbad Sieversen im Süden von Hamburg.

Tonteich Wohltdorf

Zu den schönsten Freibädern im Norden gehört der Tonteich in Wohltorf. Umgeben vom Sachsenwald ist die Wasserqualität in der ehemaligen Tongrube top. Wenige Parkplätze sind vorhanden, deshalb lieber mit der Bahn anreisen! Eintritt: vier Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen 2,50 Euro.

Der Tonteich im Sachsenwald gehört zu den schönsten Naturbädern in Norddeutschland. Florian Quandt Der Tonteich im Sachsenwald gehört zu den schönsten Naturbädern in Norddeutschland.

Freibad Neu Wulmstorf

Schon in Niedersachsen gelegen, aber von Hamburg gut mit Fähre bis Finkenwerder und weiter per Rad zu erreichen: Das Freibad Neu Wulmstorf ist ein Tipp für alle, die einen Sommertag im Wasser verbringen möchten.

Acht 50-Meter-Bahnen laden zum Schwimmen ein, außerdem gibt es Nichtschwimmerbecken und Sprungturm. Alles zum Eintrittspreis von 3,50 Euro (Jugendliche 2 Euro) und zum ermäßigten Feierabendtarif ab 17 Uhr.

Elbstrand Finkenriek

Es muss nicht immer die Strandperle sein. Einen Elbstrand gibt es auch im Süden Wilhelmsburgs. Zu erreichen mit dem Bus 152 ab Bahnhof Wilhelmsburg bis Friedhof Finkenriek, weiter über den Deich zum Strand. Picknick, Schiffe gucken, Muscheln suchen. Zum Schwimmen wegen der starken Strömung zu gefährlich, aber mit den Füßen im Wasser herumzuplanschen ist erlaubt!

Erst Picknick am Strand, dann Füße ins Wasser: der Elbstrand Finkenriek im Süden von Wilhelmsburg. Anke Geffers Erst Picknick am Strand, dann Füße ins Wasser: der Elbstrand Finkenriek im Süden von Wilhelmsburg.

Naturbad Beckersberg

20 Grad hat das Wasser im Naturbad Beckersberg in Henstedt-Ulzburg. Mit Sandbucht, Stegen und Sprungturm ist das „Becks“ bestens ausgestattet. Bademeister verleihen auf Wunsch Liegestühle und Spielgeräte. Erwachsene zahlen 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche 1,50 Euro Eintritt.

Genug Platz für alle, dazu Badestege und Sprungbretter im Naturschwimmbad Beckersberg in Henstedt-Ulzburg. S. Korzuschek Genug Platz für alle, dazu Badestege und Sprungbretter im Naturschwimmbad Beckersberg in Henstedt-Ulzburg.

Blunker See

Für zwei unserer Lieblingsseen in Hamburg bzw. im Umland, den See Hinterm Horn in Allermöhe und den Bredenbeker Teich, gilt in diesem Sommer leider Badeverbot – wegen Blaualgen im See und wegen fehlender Badeaufsicht am Teich.

Zahlreiche Seen laden im Hamburger Umland zum Sprung ins Wasser ein. Florian Quandt Zahlreiche Seen laden im Hamburger Umland zum Sprung ins Wasser ein.

Aber wir haben eine Alternative gefunden: den kleinen Blunker See bei Bad Segeberg. Die Badestelle ist nur über den Seeredder in Blunk zu Fuß zu erreichen. Belohnt für Fahrt und Weg werden Besucher mit Steg, Strand und ganz viel Ruhe.