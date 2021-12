Ist die Mentalität der Grund für die niedrigen Corona-Zahlen im Norden? Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther jedenfalls glaubt, dass sie eine Rolle spielt.

„Wir sind ein anderer Schlag Menschen“, sagte der CDU-Politiker mit Blick auf die im Ländervergleich niedrigen Infektionszahlen in Schleswig-Holstein. „Wat mutt, dat mutt (Was sein muss, muss sein – Anmerkung der Redaktion). Das zeigt sich eben auch in einer solchen Krisensituation.“

Daniel Günther: Krise nur mit Solidarität zu bekämpfen

Natürlich hielten sich auch nicht alle Schleswig-Holsteiner gerne an Kontaktbeschränkungen oder andere Corona-Regeln, sagte Günther. „Es ist den Leuten hier im Norden aber klar, dass so eine Krise nur mit Solidarität und mit Gemeinschaftsgefühl und Selbstverantwortung bekämpft werden kann.“

Das könnte Sie auch interessieren: Omikron-Verläufe und neue Corona-Pille: Was jetzt Hoffnung macht

Diese Einsicht sei offenkundig in Schleswig-Holstein weiter verbreitet als in manchen anderen Bundesländern. (dpa/ncd)