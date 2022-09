Auto schiebt Motorrad meterweit vor sich her – Biker in Lebensgefahr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 bei Hornbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ein Golf hatte das Gefährt von hinten erfasst und meterweit vor sich her geschoben.

Der Unfall geschah laut Polizei gegen 19 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Biker (60) auf seiner BMW-Maschine von hinten von einem mit hoher Geschwindigkeit herannahenden VW Golf gerammt. Dessen Fahrer (37) soll alkoholisiert gewesen sein, laut Polizei hatte er keinen Führerschein.

Nach Unfall bei Hamburg: A24 gesperrt

Der Biker wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Motorrad geschleudert. Erst nach rund 500 Metern sei der Golf mit dem im Frontbereich verkeilten Motorrad zum Stehen gekommen. Ein Notarzt versorgte den lebensgefährlich verletzten Biker und transportierte ihn in eine Klinik. Auch der Beifahrer im Golf kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer des dunkelblauen VW Golf mit Kennzeichen aus dem Teltow-Fläming-Kreis (TF) machen? Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg unter der Telefonnummer (04156) 2950 entgegen.