A23: Es knallt – dann fängt ein VW mitten auf der Autobahn plötzlich Feuer

Auf der A23 ist es gegen 17:40 Uhr nahe Elmshorn zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon.

Polizeiangaben zufolge hörte der 49-jährige Fahrer eines VW Touran während der Fahrt in südlicher Richtung plötzlich einen lauten Knall an seinem Auto. Er konnte das Fahrzeug gerade noch rechtzeitig auf den Standstreifen zum Stehen bringen und aussteigen, da ging es auch schon in Flammen aus.

Die Polizei spricht von einem technischen Defekt

Dem Fahrer gelang es noch, seine persönlichen Habseligkeiten aus dem Fahrzeug zu schaffen. Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn rückte zur Brandbekämpfung aus. Die Einsatzkräfte konnten den unter Vollbrand stehenden PKW löschen.

Die Autobahn musste dafür in Fahrtrichtung Süden zeitweise voll gesperrt werden. Nach einer knappen Stunde wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Die Polizei sprach gegenüber der MOPO von einem technischen Defekt als wahrscheinlicher Ursache des Feuers. (doe)