Ahoi, Scharbeutz! Am Samstag hat Star-Koch Steffen Henssler (48) ein neues Restaurant direkt an der Strandpromenade der beliebten Urlaubsregion eröffnet. Neben Lokalen in Hamburg, Köln, Travemünde und Otterndorf ist es bereits der fünfte „Ahoi“–Standort. Weitere könnten bald folgen – vielleicht sogar auf Sylt.

Gemeinsam mit seinem Bruder Peter feierte Henssler am Samstag die Eröffnung des neuen „Ahoi“ Restaurants, wie das „Abendblatt“ berichtet. Gäste können sich „entweder entspannt etwas im Erdgeschoss beim ,Ahoi‘-Imbiss holen […] oder auf der Sonnenterrasse im ersten Obergeschoss Platz nehmen und die Sicht über den Strand und auf die Ostsee genießen”, heißt es dazu auf der Website des Restaurants. Für besonders windige Tage gibt es auch einen Innenraum mit Komplettverglasung – alles im maritimen Look.

Starkoch Henssler eröffnet Lokal in Scharbeutz

Die Speisekarte reicht von Fish’n’Chips-Varianten über Steaks, Fritten und Burger bis hin zu verschiedenen Bowls. Außerdem gibt es eine eigene Karte für Kinder. Die Eröffnung von „Ahoi“ in Scharbeutz hat sich unter anderem wegen der Corona-Pandemie etwas verschoben: Bereits 2019 war klar, dass der 48-Jährige an der Strandallee ein weiteres Lokal eröffnen wird.

Aber damit nicht genug: Der Profikoch ist weiter auf Expansionskurs. Für Ahoi habe er laut dem „Abendblatt“ „weitere Großstädte im Auge“. Auch Sylt oder andere Ferienorte an Nord- und Ostsee seien interessant. Neben „Ahoi“ betreibt Henssler weitere Restaurants wie das „Henssler Henssler“ an der Großen Elbstraße in Hamburg, das „Ono“ am Lehmweg der Hansestadt und den Sushi-Lieferdienst „Go by Steffen Henssler“. (lmr)