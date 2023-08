Motorradfahrer unterschätzt Kurve – und stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus

Ein 69 Jahre alter Mann ist nach einem Unfall in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) ums Leben gekommen: Laut Polizei war er am Dienstagnachmittag auf der Straße Kleinwisch in Richtung Beidenfleth unterwegs, als er die Kontrolle verlor.

Es geschah in einer Linkskurve. Der Kradfahrer soll mit „nicht angepasster Geschwindigkeit“ in diese gefahren sein – das sei einem Polizeisprecher zufolge auch nach bisherigen Erkenntnissen die Unfallursache: „Er kam nach rechts von der Fahrbahn und stürzte in einen Graben.“ Zuvor soll sich das Motorrad wohl noch überschlagen haben.

Motorradfahrer stirbt beim Flug ins Krankenhaus

Der Mann blieb regungslos und mit schweren Verletzungen im Graben liegen. Augenzeugen informierten Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte zogen den 69-Jährigen aus dem Schlamm und versorgten ihn. Während des Flugs ins Krankenhaus nach Heide verlor der Mann dann sein Leben.

Ein Abschleppdienst aus Glückstadt übernahm die Bergung des Motorrads. Die Straße war für mehr als eine Stunde gesperrt. (dg)