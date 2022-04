Nach Unfall im Norden: Hamburger Feuerwehrmann belebt Frau wieder

Nach einem schweren Unfall auf der B404 bei Trittau (Kreis Stormarn) hat ein Hamburger Feuerwehrmann eine am Unfall beteiligte Frau wiederbelebt. Sie war nach ersten Polizei-Angaben in Folge eines medizinischen Notfalls am Donnerstag mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen.

Die Front des Mazda wurde dabei erheblich beschädigt, auf der Fahrbahn in Höhe der Abfahrt Trittau-Nord lagen überall Trümmerteile. Der Lastwagen kam mit der Schnauze gegen eine Leitplanke gelehnt zum Stehen.

Unfall im Norden: Hamburger Feuerwehrmann belebt Frau wieder

Ein Ersthelfer und Feuerwehrmann aus Hamburg sah die Situation und reagierte geistesgegenwärtig: Er griff zu seiner Notfalltasche und rannte zum Mazda. Laut einem Polizeisprecher war die Frau nicht mehr ansprechbar. Der Ersthelfer habe sie reanimiert und so wieder ins Leben geholt. „Im Anschluss übernahm die alarmierte Feuerwehr.“

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Kräfte brachten die 53-Jährige in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. „Er wurde ebenfalls vom Rettungsdienst betreut“, so der Sprecher weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Zahlen: Hier werden in Hamburg die meisten Fahrräder gestohlen

Die B404 musste kurzzeitig für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde für die Zeit örtlich umgeleitet. Es kam in der Umgebung zu längeren Staus. Nach vier Stunden war die Strecke wieder frei. Der Sprecher: „Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.“ (dg)