Dauerregen ist schuld: Klärwerk an Gut Basthorst läuft über!

Am Mittwochmittag kam es in Schleswig-Holstein zu einem Zwischenfall. Wegen des tagelang anhaltenden Regens liefen in Basthorst (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Klärbecken über.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg sorgt der Dauerregen für immer mehr Gefahren, die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Neben Unterspülungen oder Überflutungen von Fahrbahnen, musste auch das Klärwerk am Gut Basthorst gesichert werden.

Schleswig-Holstein: Klärbecken läuft über – Feuerwehr mit Pumpen im Einsatz

„Hier ist von den angrenzenden Feldern so viel Wasser nachgekommen, dass die Klärteiche überzulaufen drohten“, sagte Feuerwehrmann Marko Fischer den „Lübecker Nachrichten“.

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk rückten mit etlichen Pumpen an. „Wir haben das Wasser mit unserer Pumpe abgeführt und auf Felder geleitet, die noch aufnahmefähig waren“, so Fischer. Solche Orte zu finden sei angesichts des Dauerregens immer schwieriger, die Böden seien extrem aufgeweicht. (vd)