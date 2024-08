Lehrer auf Parkplatz niedergestochen – vier Brüder in Haft

An der Volkshochschule wurde im Juni dieses Jahres ein Lehrer auf dem Parkplatz attackiert und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Nun erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen vier Brüder im Alter zwischen 17 und 21 Jahren. Alle befinden sich in Untersuchungshaft.

Der Angriff direkt vor der Volkshochschule Wedel war hinterhältig und brutal. Mehrere Personen überfielen am 19. Juli Hisham A. (67), einen Dozenten der Schule, auf dem Parkplatz und verletzten ihn durch Messerstiche in Hals und Bauch lebensgefährlich. Die Tat wird als versuchter Mord gewertet, so die Polizei am Donnerstag. Als Mordmerkmal komme Heimtücke in Betracht.

Hisham A. wurde erst im Januar für sein ehrenamtliches Engagement in Wedel ausgezeichnet. Sein Engagement an der Volkshochschule war ebenfalls ehrenamtlich. Seit 2016 unterrichtete er dort zweimal in der Woche arabischsprachige Flüchtlinge.

Wedel bei Hamburg: Vier Brüder nach Attacke auf Lehrer in U-Haft

Kurz nach der Tat waren zwei der nun verhafteten vier Brüder festgenommen worden, dann aber vorerst wieder freigekommen. Nun sitzen die beiden 21-Jährigen und ihre jüngeren Brüder (17, 19) in U-Haft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe bestätigte. Es besteht dringender Tatverdacht.

Erhärtet werden konnte der Tatverdacht durch nochmalige Befragung von Zeugen und Vernehmungen des Opfers. Demnach sollen die aus Syrien stammenden Brüder die Tat anteilsmäßig geplant und ausgeführt haben. „Jeder hat einen Teil zur Tat beigetragen“, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ihnen werden nun versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.

Die Tatverdächtigen waren am Mittwochvormittag von Beamten der Mordkommission verhaftet worden. In ihrer ersten Befragung machten alle keine Angaben. Bei den Durchsuchungen der Wohnräume der Tatverdächtigen wurde Beweismaterial sichergestellt.