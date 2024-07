Nach Attacke an Volkshochschule in Wedel: Festgenommene wieder auf freiem Fuß

Die jungen Männer, die nach der Messerattacke an der Volkshochschule in Wedel festgenommen wurden, sind nun wieder entlassen worden. Das gab die Polizei am Montag bekannt.

Die vier tatverdächtigen Geschwister (17, 19, 21, 21) befänden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß – es fehle der dringende Tatverdacht, sagte eine Sprecherin.

Lehrer in Wedel niedergestochen: Zustand stabil

Die Männer wurden während der Fahndung nach der Angriff festgenommen. Zuvor hatten mindestens zwei Männer einen Dozenten (67) der Volkshochschule am Freitagmittag auf dem Parkplatz attackiert und schwer verletzt, vermutlich mit einem Messer. Der 67-Jährige kam ins Krankenhaus, er schwebt nicht in Lebensgefahr. Sein Zustand sei stabil.

Wieso der Mann aus Tornesch angegriffen wurde, ist noch unklar. Der Sprecherin zufolge dauerten die Ermittlungen nach den Tätern sowie nach dem Motiv an. „Weitere Details können seitens Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell nicht genannt werden.“ (dg)