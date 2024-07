Lehrer nach Attacke auf Schulhof in Lebensgefahr – Festnahmen

Großeinsatz im Kreis Pinneberg: Die Polizei hat die Volkshochschule an der ABC-Straße in Wedel am Freitag abgeriegelt. Der Grund: Ein Dozent wurde dort niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Die Fahndung war erfolgreich.

Ersten Informationen zufolge soll der Lehrer am frühen Nachmittag auf dem Parkplatz der Schule abgepasst und angegriffen worden sein. Das 67 Jahre alte Opfer soll zunächst noch ansprechbar gewesen sein und lautstark um Hilfe gerufen haben.

Lehrer in Wedel angegriffen: Festnahmen nach Flucht

Der Rettungsdienst, der von Zeugen informiert worden war, versorgte den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus. Es besteht nach wie vor Lebensgefahr durch Stiche an Hals und Bauch. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz.

Rettungskräfte am Tatort, der Volkshochschule in Wedel. TV News Kontor Rettungskräfte am Tatort, der Volkshochschule in Wedel.

Schon kurz nach der Tat gab es erste Festnahmen, Reporter-Angaben zufolge an der Straße Hinter der Kirche, nur knapp zwei Kilometer vom Tatort entfernt. Am Abend bestätigte ein Polizeisprecher, die mutmaßlichen Täter seien in Wedel gefasst worden. Es handele sich um zwei Brüder, beide seien Anfang 20 – der eine 2002, der andere 2003 geboren. Der Polizei zufolge sind die Verdächtigen in Syrien geboren. Ob sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, konnte die Polizei nicht gesichert sagen.

Polizei: Opfer und Täter kannten sich

Die Hintergründe der Tat seien nach wie vor unklar. Man gehe davon aus, dass Opfer und Täter einander gekannt hätten, sagte der Polizeisprecher. Er sprach von einer Beziehungstat – eine Bezeichnung, die von der Polizei verwendet wird, wenn die Beteiligten untereinander bekannt sind. Dass es sich bei den Verdächtigen um Schüler handelt, wollte er nicht ausschließen, aber auch nicht bestätigen.

Polizei geht von versuchtem Tötungsdelikt aus

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihr Opfer töten wollten. Über das Motiv war zunächst nichts bekannt. Zunächst war nach bis zu drei Tätern gefahndet worden. Inzwischen sehe es aber danach aus, dass es sich nur um zwei Täter handele, sagte der Sprecher. Die Mordkommission sollte die Ermittlungen übernehmen.

Im Zusammenhang mit dem Angriff auf einen Lehrer der Volkshochschule Wedel wurden am Nachmittag mehrere Männer festgenommen. Florian Sprenger / Westküsten-News Im Zusammenhang mit dem Angriff auf eine Lehrerin der Volkshochschule Wedel wurden am Nachmittag mehrere Männer festgenommen.

Hamburger Polizei unterstützt Fahndung mit Hubschrauber

Stunden nach der Tat war die Schule weitestgehend verwaist, wie eine dpa-Mitarbeiterin vom Tatort berichtete. Drei Streifenwagen standen auf dem Parkplatz, der von der Polizei mit Flatterband abgesperrt war. Ein Polizist suchte in einem Gebüsch nach möglichen Spuren. Auch ein Polizeihund war im Einsatz. Über der Stadt kreiste der Polizeihubschrauber.

Das könnte Sie auch interessieren: Fahrraddiebe haben eine neue, besonders fiese Masche

Wedel liegt im schleswig-holsteinischen Kreis Pinneberg und grenzt direkt an den Hamburger Westen. Die Volkshochschule versteht sich laut Eigendarstellung als kommunales Weiterbildungszentrum der Stadt. „Die Volkshochschule ist Ort lebenslangen Lernens, ein Bildungs- und Begegnungszentrum für alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen, Vereine und Verbände unserer Region“, heißt es auf der Webseite der Stadt. „Mit unserer Arbeit stehen wir für gleiche Bildungschancen für alle.“ (dg/josi/dpa)