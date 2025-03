Nach Haus-Explosion bei Hamburg: Hersteller ruft Solarspeicher zurück!

Der Elektronikhersteller LG Energy Solution ruft nach einer Explosion in einem Einfamilienhaus in der Nähe von Hamburg einige Modelle von Haushaltsbatterien zurück.

Laut Mitteilung des Herstellers können die betroffenen Akkus überhitzen und Feuer fangen. Es seien bereits mehrere Vorfälle dieser Art gemeldet worden, bei denen es zu Sachschäden gekommen sei. Auf einer Internetseite des Herstellers können Kunden überprüfen, ob ihr Modell betroffen ist. Besitzer betroffener Energiespeicher werden dringend gebeten, sich mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen.

Batterie sprengte ganze Hauswand weg

In Schönberg im Kreis Herzogtum Lauenburg kam es am 19. Februar zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus. Eine Batterie der Photovoltaikanlage war explodiert und hatte eine Außenwand weggesprengt. Da die Bewohner im Urlaub waren, gab es keine Verletzten. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. (mp)