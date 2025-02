Explosion in Haus bei Hamburg: Ganze Wand weggesprengt!

Einsatz in Schönberg (Kreis Herzogtum Lauenburg): Am Mittwochnachmittag kam es dort in einem Einfamilienhaus zu einer Explosion. Eine Person wurde verletzt.

Die Einsatzkräfte wurde um kurz nach 16.30 Uhr in die Straße An der Schönau gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. In einem Wohnhaus kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Explosion.

Explosion in Einfamilienhaus: Eine Person verletzt

Aufgrund der starken Detonation wurde eine Außenwand weggesprengt. Glücklicherweise war das Haus zum Zeitpunkt der Explosion unbewohnt – die Bewohner waren wohl im Urlaub.

Eine Person, die sich in der Nähe des Hauses aufhielt, wurde allerdings leicht verletzt. Der Einsatz dauert bis in die Abendstunden an. (elu)