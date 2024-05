Östlich von Hamburg: Autobahn nach Lkw-Brand gesperrt

Drei in Brand geratene Lastwagen haben die A24 östlich von Hamburg beschädigt. Autofahrer in Richtung Berlin brauchen drei Tage nach dem Unfall weiterhin Geduld.

Drei Tage nach einem schweren Lastwagen-Unfall auf der A24 muss die Autobahn am Montag erneut kurzzeitig in Richtung Berlin gesperrt werden. Die Sperrung an der Anschlussstelle Hornbek sollte nach Angaben der Autobahn GmbH Nord zwei Stunden (ab 11 Uhr) dauern. Eine örtliche Umleitung sei ausgeschildert. Nach mehr als 30 Stunden Vollsperrung in Fahrtrichtung Berlin war die A24 erst am frühen Sonntagmorgen wieder einspurig freigegeben worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Ab heute: U3 für viele Wochen unterbrochen

Bei dem Unfall am Freitagnachmittag zwischen Hornbek und Gudow nahe der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern waren drei Lastwagen in Brand geraten. Ein Fahrer wurde leicht verletzt. Nach Polizeiangaben war es zu einem Auffahrunfall gekommen, nachdem ein mit Fleisch beladener Lastwagen eine Reifenpanne hatte. (dpa/mp)