Nach E-Bus-Brand: So geht es jetzt im Zugverkehr weiter

Der Brand eines E-Busses in Elmshorn hat enorme Auswirkungen auf den Zugverkehr im Norden. Nun ist aber zumindest auf einer Strecke wieder Bewegung und am Nachmittag soll es noch mehr werden.

Nach dem Brand eines E-Busses am Bahnhof Elmshorn haben nun einige Züge im Norden wieder Fahrt aufnehmen können. So seien bereits die Regionalzüge RE7 und RE70 wieder zwischen Hamburg und Kiel unterwegs, postete die Deutsche Bahn auf X.

Die Sperrung der Strecke zwischen Elmshorn und Neumünster war mit Betriebsbeginn um 4 Uhr morgens aufgehoben worden. Auch der Fernverkehr sollte am Vormittag wieder weitgehend anlaufen, wie aus der Bahn-App hervorging. Am Mittwochmorgen sollte dann auch die Strecke für den Regionalverkehr zwischen Hamburg und Westerland (Sylt) wieder freigegeben werden.

Nach E-Bus-Brand fahren wieder Züge von Hamburg nach Kiel

Bis zur Freigabe der durch den E-Bus-Brand beschädigten Strecke fallen die Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Westerland (Sylt) zumindest am Vormittag weiterhin aus. Reisende von und nach Westerland können der Deutschen Bahn zufolge aber den Regionalverkehr nutzen. Dafür müssen sie allerdings in Elmshorn und Itzehoe umsteigen. Für den Nachmittag kündigte die Bahn an, dass die Fernverkehrszüge von und nach Westerland (Sylt) voraussichtlich wieder verkehren können.

Das könnte Sie auch interessieren: Zugchaos im Norden: Warum der E-Bus-Unfall eigentlich nicht hätte passieren dürfen

Am Montagmorgen hatte zudem ein beschädigtes Kabel bei Elmshorn stundenlang für zusätzliche Ausfälle gesorgt. Da der Zugfunk ausgefallen war, war im Südwesten Schleswig-Holsteins stundenlang kein Zugverkehr möglich. Die Störung betraf auch die Pendelzüge, die zwischen Elmshorn und Itzehoe verkehrten und als alternativer Fahrtweg Richtung Westerland dienten. Laut einem Bahn-Sprecher war der Schaden gegen 15 Uhr behoben. (dpa/mp)