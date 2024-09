Es krachte laut, als der Bus sich unter der Brücke in Elmshorn festfuhr, dann gingen die auf dem Dach installierten E-Akkus in Flammen auf: Bei dem Brand am Donnerstag wurde zum Glück niemand verletzt, doch der Bahnverkehr in Schleswig-Holstein gleicht auch noch am Sonntag einem Chaos. Worauf müssen sich Pendler am Montagmorgen einstellen und vor allem – wie konnte der Unfall überhaupt passieren?