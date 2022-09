Nach Unfall: Auto kracht in Supermarkt-Fassade – zwei Verletzte

Bei einem Unfall in Bargteheide (Kreis Stormarn) sind am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Laut Angaben der Polizei waren an der Kreuzung Am Markt/Rathausstraße ein Audi A2 und ein Fiat 500 zusammengestoßen.

Der Fiat soll anschließend noch über den Gehweg geschleudert worden und dann frontal gegen die Fassade eines Supermarktes geprallt sein. Die Fahrer der beiden Wagen wurden von Sanitätern des Rettungsdienstes behandelt.

Bargteheide: Fiat stößt gegen Supermarkt-Fassade – Verletzte

Die Polizei sperrte die Straße. Die Auswirkungen auf den Verkehr sollen ob der frühen Uhrzeit geringfügig gewesen sein. Beamte nahmen den Unfall auf und sprachen mit Augenzeugen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Feuerwehrleute nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und klemmten die Batterien beider Fahrzeuge ab. Beide Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. (dg)