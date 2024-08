Nach Bauchschuss: Polizei sucht Tatwaffe in Teich

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Neumünster hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt. Waren finanzielle Streitigkeiten der Auslöser?

Nach dem Bauchschuss auf offener Straße am Mittwoch in Neumünster muss das Amtsgericht am Donnerstag über einen von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl entscheiden. Der Haftbefehl laute auf versuchten Totschlag, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Birgit Heß.

Hintergrund der Auseinandersetzung am Mittwoch sollen nach ersten Erkenntnissen finanzielle Streitigkeiten gewesen sein. Zuvor hatte der „SHZ“ berichtet.

Nach Bauchschuss: Polizei sucht Tatwaffe in Neumünster

Unterdessen suchen Ermittler nach der Tatwaffe. Taucher waren deshalb am Vormittag in einem Teich in der Innenstadt im Einsatz, wie ein Polizeisprecher sagte.

Durch einen Bauchschuss war ein Mann schwer verletzt worden. Er wurde nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich früheren Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge nicht mehr in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter floh nach der Tat zunächst, stellte sich aber später bei der Polizei. (dpa/mp)