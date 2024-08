Yousef Sahak hat Tränen in den Augen, wenn er von seiner Ankunft in Hamburg vor rund einem Jahr erzählt. Bei einer Begutachtung durch Mitarbeiter des Kinder- und Jugendnotdienstes (KJND) sei er nach seinem Alter gefragt worden. „16“, habe er geantwortet. Aber sie hätten ihm nicht geglaubt. „Du bist 18“, hieß es, „basta.“ Daraufhin sei er in eine gnadenlos überfüllte Erstaufnahmeeinrichtung für Erwachsene gesteckt worden. Dort sei er völlig auf sich alleine gestellt gewesen. Verprügelt und bestohlen worden sei er auch noch. Es sei furchtbar gewesen. Angeblich kein Einzelfall.