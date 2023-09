Polizist von mutmaßlichem Autodieb angefahren und verletzt

Nach einem Auto-Diebstahl in Hamburg haben drei Männer (24, 31, 45) versucht, sich einer Festnahme in Halstenbek (Kreis Pinneberg) zu entziehen. Einer fuhr dabei sogar einen Beamten an.

Den Polizeibeamten aus Schleswig-Holstein wurde in der Nacht zu Donnerstag der Diebstahl eines Toyota RAV 4 in Hamburg gemeldet: Die Hamburger Kollegen baten um Überprüfung einer Örtlichkeit in Halstenbek; der Ort, an dem das gestohlene Auto geortet worden war.

Polizist wird angefahren und muss ins Krankenhaus

Kräfte des sogenannten Brennpunktdienstes des Polizeireviers Pinneberg fanden den SUV an der Seestraße, in der Nähe des Krupunder Sees, vor. Der Wagen war auf einem Sandparkplatz abgestellt worden. Die Polizei hielt sich im Hintergrund und beobachtete zunächst nur.

Um kurz nach 12 Uhr sei dann ein schwarzer Audi A6 mit drei Männern hinzugekommen, so ein Polizeisprecher: „Die observierenden Beamten entschieden sich zur Festnahme.“

Ein Mann konnte „unter erheblicher Widerstandshandlung“ festgenommen werden, ein anderer flüchtete zu Fuß, der dritte stieg in den Audi und fuhr davon. Bei seiner Flucht habe er zunächst einen Beamten (32) touchiert, dann einen anderen (52) angefahren, obwohl dieser bereits zur Seite gesprungen war. Der Mann soll gezielt auf den Polizisten zugefahren sein. Der Polizeisprecher dazu: „Der Beamte musste im Krankenhaus behandelt werden.“

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Der Audi-Fahrer konnte in Schenefeld gestoppt werden, der Mann, der zunächst zu Fuß geflüchtet war, in Hamburg-Niendorf. Das Trio befinde sich nun in Gewahrsam, eine richterliche Vorführung werde derzeit geprüft.

Die Männer müssen sich wegen des Verdachts der Hehlerei und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. „Gegen den Audi-Fahrer wird zudem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt“, so der Sprecher.

Die Kripo Pinneberg, die den Fall übernahm, bittet Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder das Trio vielleicht sogar kennen, sich bei der Polizei zu melden. Entsprechende Hinweise an: Tel. 04101-202-0. (dg)