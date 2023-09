Diese Momente werde er nie vergessen, erzählt Olaf Aust. Der 53-Jährige ist Polizist in Hamburg, hat bei der Arbeit einiges gesehen. Den körperlich und mental herausforderndsten Augenblick seines Lebens hatte der Mann nun aber im Spanien-Urlaub: Er sprang ohne zu zögern ins Meer, um seinem Freund und einem Kind (9) zu helfen – und wurde dabei zum Lebensretter.

Für vier Tage wollte Aust an den Stränden von Castellón, einer Ortschaft bei Valencia, entspannen, zusammen mit seinem Kumpel, dem spanischen Polizisten René Alvarez (39). Bei bestem Wetter, weit weg von der Arbeit daheim.

„Dann bin ich ins Meer gelaufen und hingeschwommen“

Sie saßen vor knapp zwei Wochen auf der Terrasse eines Restaurants, ein Felsbrocken trennte sie und das Meer. Dann plötzlich Schreie: Kinder treiben rund 40 Meter vom Ufer entfernt im Wasser, reißen die Arme in die Höhe.

Alvarez rennt zum Meer, springt hinein, zieht ein Mädchen, das sich noch in Ufernähe befindet, an den Strand und geht dann zurück ins Wasser. Doch die Rettung des zweiten Mädchens geht schief: Das Kind klammert sich an den Mann – so sehr, dass beide untergehen. „Dann bin ich ins Meer gelaufen und hingeschwommen“, erzählt Aust der MOPO.

Matthias Tresp, Leiter der Schutzpolizei (l.) lobte Olaf Aust für seinen Einsatz in Spanien. Röer Matthias Tresp, Leiter der Schutzpolizei (l.) lobte Olaf Aust für seinen Einsatz in Spanien.

Das Mädchen habe sich auch um seinen Hals geschlungen, ihn derart stark gewürgt, dass er sich über die Kraft der Neunjährigen wunderte. „Wenn sich Menschen in Lebensgefahr befinden, entfalten sie ungeahnte Kräfte. Da können dann auch Kinder Kräfte mobilisieren, über die man sich wundert“, sagt Matthias Tresp, Leiter der Schutzpolizei, der Aust in Hamburg für seinen Einsatz in Spanien ehren wird.

Plötzlich ist sein Freund nicht mehr ansprechbar

Der 53-Jährige Retter tauchte mit dem Mädchen kurz unter, um sie zu beruhigen. „Und damit sie den Griff lockerte“, sagt er. Aust ist gelernter Rettungstaucher, doch die Griffe für die Rettung, die er kannte, hätten ihm in der Notlage nicht viel geholfen. Mit Händen und Füßen habe er das Kind in Richtung Ufer geschoben, ehe es am Strand ankam. Die Eltern des Kindes hätten unter Schock gestanden. „Ich hatte auch große Angst“, gibt er ehrlich zu. Er sei nur glücklich, dass am Ende alles geklappt habe.

Doch es gab ein weiteres Problem: Sein Freund trieb noch im Wasser. „Ich dachte, er erholt sich, er reagierte aber nicht auf Rufe.“ Aust sprang noch einmal in die Wellen, merkte dann auf offenem Meer, dass sein Freund nicht mehr ansprechbar war – „und das bei geöffneten Augen“.

Spanien: Hamburger Polizist rettet Freund vorm Ertrinken

Aust packte Alvarez am Handgelenk. Ein Glücksfall, denn: Kaum hatte er seinen Freund berührt, ging dieser unter. Der Hamburger Polizist zog ihn rechtzeitig wieder rauf, hielt ihn an der Oberfläche. Wäre Alvarez unter Wasser zu sich gekommen, hätte er seine Lunge vermutlich mit Meerwasser gefüllt. Ein beinahe sicheres Todesurteil.

Die Bucht von Castellón (Spanien) bei Valencia. Imago Die Bucht von Castellón (Spanien) bei Valencia.

Doch auch Aust mobilisiert in dem Moment all seine Kräfte, schwimmt mit seinem Freund in Richtung Ufer. Doch so weit kommt er nicht. Zuvor heben Rettungsschwimmer den 39-Jährigen auf eine Trage, bringen ihn mit Jetskis an Land. Er kommt in eine Klinik. Er hat glücklicherweise nur wenig Wasser in den Lungen. Mittlerweile gehe es Alvarez wieder besser, so Aust.

Der 53-Jährige, der schon seit rund 30 Jahren bei der Polizei arbeitet, einst einen Mann aus der Alster rettete („Das war kein Vergleich zu Spanien“) und lange bei der „Autoposer“-Einheit war, wird zurück in der Heimat vom obersten Schutzpolizisten Tresp für seinen heldenhaften Einsatz belobigt: „Wenn einer untergegangen ist, dann läuft die Uhr gegen ihn. Sie haben die richtigen Entscheidungen getroffen und diese schwierige Situation bewerkstelligt bekommen. Sie haben ihr eigenes Leben riskiert, um zu helfen. Davor ziehe ich meinen Hut.“