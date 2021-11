Nach Ausweichmanöver – Hier versinkt ein Porsche im Dorfteich

Wildwechsel war Grund für einen Verkehrsunfall am Sonntagabend in Oesterdeichstrich (Dithmarschen). Die Fahrerin eines Porsche Cayenne war einem Reh ausgewichen. Danach verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und landete im Dorfteich. Sie konnte sich selbst befreien und wurde nur leicht verletzt.

Laut eines Sprechers des Feuerwehr-Lagedienstes geschah der Unfall gegen 21 Uhr auf der Steffensstraße der 300-Seelen-Gemeinde Oesterdeichstrich. Hier war eine Autofahrerin (34) mit ihrem Porsche Cayenne unterwegs, als plötzlich ein Reh aus dem Gebüsch über die Fahrbahn huschte. Die Frau versuchte ein Ausweichmanöver und der SUV brach aus.

Kreis Dithmarschen: Feuerwehr muss teuren Porsche aus Dorfteich bergen

Lesen Sie auch: Gummiboot sollte ins Wasser – dann versank der Mercedes

Der schwere SUV brach aus und kam von der Straße ab. Danach plumpste das Auto in den Dorfteich und versank. Die Frau konnte sich noch selbst retten und ans Ufer schwimmen, rief dort selbst den Notruf. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht in die Klinik. Die alarmierte Feuerwehr hatte große Mühe das schwere Fahrzeug zu bergen. Erst nach gut einer Stunde war der Porsche an Land gezogen. (ruega)