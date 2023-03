Nach Amokdrohung bei Hamburg: „Es kommt bitte keiner in die Schule“

Wegen neuerlicher Schmierereien an der Ahrensburger Gemeinschaftsschule Am Heimgarten fällt am Freitag der Unterricht aus. An der Schule waren zuletzt mehrfach auf einer Toilette Schmierereien mit der Androhung möglicher Gewalttaten entdeckt worden.

„Morgen fällt die Schule auf Grund einer weiteren Schmiererei aus“, hieß es am Donnerstag auf der Homepage der Schule. Weitere Angaben gebe es über das interne Mail-Kommunikationssystem. Auch an dem an derselben Adresse liegenden Ahrensburger Eric-Kandel-Gymnasium findet am Freitag kein regulärer Unterricht statt. Auf der Homepage der Schule heißt es: „Es kommt bitte keiner in die Schule.“

Ahrensburg: Schulausfall nach Drohschmierereien

Es gab stattdessen Distanzunterricht zu Hause. Montag sei beweglicher Ferientag, „Dienstag geht es wieder normal weiter“. Gründe für den Unterrichtsausfall in Präsenz wurden nicht genannt. Zuerst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Die Polizei prüft Maßnahmen, um in der nächsten Woche zum Schulbetrieb zurückkehren zu können. Einzelheiten könnten aus einsatztaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden, hieß es am Freitag.

An der Heimgartenschule waren mehrfach auf einer Toilette Schmierereien mit der Androhung von Gewalttaten entdeckt worden. „Wir möchten deutlich darstellen, dass Drohungen mit Gewalt strafbar sind und die Täter auch mit zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen“, teilte die Polizei mit. (dpa/mp)