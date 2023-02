Alarm bei Hamburg: Amokandrohung in Schule

Im Schulzentrum Am Heimgarten in Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist es zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen. Der Auslöser waren an die Wand geschmierte Androhungen von Gewalt und sogar von einem Amoklauf. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut einer Polizeisprecherin seien erstmals vor rund drei Wochen Schriftzüge auf einem Jungen-WC in der Einrichtung am Reesenbüttler Redder entdeckt worden, in denen Gewalt angedroht wird – auch in englischer Sprache.

Die letzte Schmiererei wurde am 23. Februar gefunden. Wie die MOPO erfuhr, soll sogar ein Amoklauf angekündigt worden sein.

Kripo ermittelt: Amoklauf an Schule angedroht

Als Zeitraum wurden die anstehenden Prüfungen für das Abitur und den Realschulabschluss genannt – diese beginnen Ende März und gehen bis Anfang Mai.

Die Polizei nimmt die Vorfälle sehr ernst. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (04102) 809-0 entgegen.