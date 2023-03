Sylt: Auto voller Löschschaum gefunden – und darin eine Leiche

Damit hätten die Spaziergänger auf Sylt bestimmt nicht gerechnet, als sie am Donnerstagvormittag ein verdächtiges Fahrzeug bei Westerland der Polizei meldeten. Darin fanden die Beamten neben einer großen Mengen Feuerlöschschaum auch eine Leiche.

Wie die Polizei berichtete, meldeten Spaziergänger um 9.54 Uhr ein „verdächtiges Fahrzeug“ an einem Feldweg an der Grenze von Westerland auf Sylt, in dessen Innenraum offenbar ein Feuerlöscher entleert worden war. Als Polizei und Feuerwehr am Abstellort des Autos eintrafen, öffneten sie den zugeschlossenen Pkw und fanden darin: einen toten Mann. Daraufhin wurden umgehen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei aufgenommen.

„Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen“

Der Leichnam wurde für weitere Untersuchungen nach Kiel gebracht. Bei einer Obduktion am Freitag soll die Identität des Mannes final geklärt werden. Auch das, mit dem Inhalt eines Feuerlöscher kontaminierte Auto wurde zur Spurensuche aufs Festland transportiert.

Wieso der Mann sterben musste, weshalb das Auto von innen mit Feuerlöschschaum bedeckt war und ob von einem Verbrechen auszugehen ist, kann die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand nicht sagen, teile eine Sprecherin der Flensburger Behörde mit. „Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.“ (lbo)