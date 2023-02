Hamburg: Passanten entdecken Leiche in der Alster – Identität steht fest

In Alsterdorf haben Passanten eine leblose Person in der Alster entdeckt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und zog sie aus dem Wasser. Ein Notarzt stellte den Tod fest.

Passanten hatten die Entdeckung gegen 7.28 Uhr an der Brabandstraße gemacht und die Feuerwehr alarmiert. Die rückte mit einem Löschzug, Feuerwehrtauchern, einem Kleinboot und einem Notarzt an. Laut Polizei trieb die Leiche mittig im Wasser des Alsterlaufs.

Feuerwehrtaucher ziehen Leiche eines 91-Jährigen aus Alster

Die Taucher zogen die Person gegen 9 Uhr aus dem Wasser. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Bei dem Toten handele es sich um einen 91 Jahre alten alleinstehenden Mann aus Norderstedt, sagte ein Polizeisprecher.

Beamte des Landeskriminalamtes untersuchten den Leichnam vor Ort, um zu klären, ob ein Gewaltverbrechen vorliegt. Hinweise auf Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor. Danach kam die Leiche in das Institut für Rechtsmedizin. Die weiteren Ermittlungen dauern an.