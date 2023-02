Schrecklicher Unfall: Junger Motorradfahrer tot, vier Menschen verletzt

Bei einem Unfall nahe Berkenthin (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Laut Polizeiangaben fuhr der 34-Jährige auf der B208 aus Ratzeburg in Richtung Berkenthin, als er in einer engen Kurve in den Gegenverkehr geriet. Nachdem sein Fahrzeug einen Audi A3 touchiert hatte, stieß der Motorradfahrer frontal mit einem Caddy zusammen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie alte E-Zigaretten einem Hamburger Laden zum Verhängnis wurden

Der Motorradfahrer konnte trotz Reanimationsversuchen nicht mehr gerettet werden. Er starb noch vor Ort. Die vier Insassen des Caddys wurden verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Zwei der vier Menschen im Auto waren Kinder.

Die B208 war am Sonntagabend noch gesperrt. (prei)