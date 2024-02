Motorradfahrer rast an wartenden Autos vorbei – dann kracht es

In Eutin (Kreis Ostholstein) hat es am Dienstagmorgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurde ein Motorradfahrer verletzt. Der Biker war zuvor an wartenden Autos vorbeigefahren und wurde dann von einem Pritschenwagen erfasst.

Polizeiangaben zufolge war der Motorradfahrer (18) gegen 6.50 Uhr auf der Lübecker Landstraße unterwegs. Vor der rechts liegenden Einmündung zur Röntgenstraße soll der 18-Jährige dort wartende Pkw auf der linken Seite überholt haben. Dabei überfuhr er auch den Sperrstreifen.

Das könnte Sie auch interessieren: Umstrittene Razzia gegen HSV-Fans: „Keiner durfte aussteigen. Wir hörten nur Brüllen“

In diesem Moment kam ein Autofahrer (21) mit seinem Pritschenwagen aus der Röntgenstraße. Es kam zur Kollision mit dem Motorrad. Dabei wurde der 18-Jährige schwer verletzt. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer und transportierte es in eine Klinik. Der Bereich um die Unfallstelle wurde voll gesperrt.