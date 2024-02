Motor reißt aus Verankerung: Junge Frau hat bei Unfall großes Glück

Auf der L247 in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es am Sonntagmittag zu einem schweren Unfall gekommen – mit glücklichem Ausgang: Eine junge Frau hatte die Kontrolle über ihr Auto verloren und war von der Straße abgekommen. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden – glücklicherweise ohne lebensgefährliche Verletzungen.

Dies grenzt angesichts des Schadens, der am Auto entstand, an ein kleines Wunder: Laut Polizei war die Frau aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, noch etwas im Graben gefahren und dann anschließend frontal in einen Baum gekracht.

Zeugen leisten Erste Hilfe

Durch die Kollision riss sogar der Motorblock aus der Verankerung, die Front des Volkswagens war total deformiert. Die Feuerwehr musste das Dach entfernen, um die Fahrerin zu befreien. Zuvor hatten Zeugen Erste Hilfe geleistet.

Die Unfallfahrerin kam schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus – genau wie eine Angehörige der Frau, die zur Unfallstelle kam. Sie erlitt einen Schock.

Die Straße war für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei versucht nun, den genauen Ablauf zu rekonstruieren. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Das Auto wurde abgeschleppt. (dg)