Mitten im Winter ausgesetzt: Spaziergängerin rettet Kakadu

Kurz vor der Ortschaft Nahe (Kreis Segeberg) hat eine Frau einen ausgesetzten Papageienvogel gefunden. Die Polizei sucht jetzt den Halter des Tieres.

Nach Polizeiangaben von Freitag bemerkte eine Spaziergängerin den in eine Decke gewickelten Vogel am vergangenen Samstag. Die Frau brachte den Vogel, bei dem es sich vermutlich um einen weißen Kakadu mit gelber Federhaube handelt, in das Tierheim Bad Segeberg.

Kakadu aus der Kälte gerettet – Polizei sucht Vogelhalter

Bei der Kälte hätte der Vogel nach Einschätzungen der Polizei ohne die Hilfe der Frau wahrscheinlich nicht mehr lange überlebt. Aktuell sei der Kaku wieder wohlauf.

Die Beamten suchen nun nach dem unbekannten Tierhalter. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (04551) 884-3440 entgegen. (dpa/fbo)