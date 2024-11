Am Montagmittag wurde ein Goldschmied- und Juweliergeschäft in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) Ziel eines schweren Raubüberfalls. Zwei maskierte Männer drangen um 11.33 Uhr in den Verkaufsraum in der Prinzeßstraße ein und setzten dabei sowohl eine Schusswaffe als auch Pfefferspray ein.

Die beiden Täter zwangen den anwesenden Goldschmied mit einer Schusswaffe, sich auf den Boden zu legen. Anschließend besprühten die Täter das Gesicht des Mannes mit Pfefferspray. Während einer der Männer den Goldschmied in Schach hielt, zerschlug sein Komplize mehrere Vitrinen im Verkaufsraum und entwendete Schmuck im Wert von etwa 20.000 Euro.

Goldschmied in Friedrichstadt überfallen – Täter flüchtig

Zu den gestohlenen Gegenständen zählen 20 Armbänder, zehn Ketten mit Anhängern sowie rund 30 Ringe. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung blieb die Suche bislang ohne Erfolg.

Die Polizei beschreibt die beiden Täter als etwa 1,90 Meter groß, schlank und sportlich. Beide trugen Basecaps und Masken, die ihre Identität verschleierten. Einer der Männer sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen übernommen und ruft Zeugen dringend zur Mithilfe auf. Personen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04841) 8300 zu melden.