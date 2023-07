Mit hohem Tempo gegen Baum: Mann stirbt bei Unfall im Norden

Tödlicher Unfall im Kreis Steinburg: Ein Mann ist am Dienstagnachmittag mit seinem VW Passat an der Straße Gehrhof in Süderrau von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Polizei versucht nun, den genauen Ablauf zu rekonstruieren.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Krempe unterwegs gewesen sein und dabei die Kontrolle verloren haben: Laut Polizei kam der Wagen rechts von der Straße ab, bohrte sich regelrecht in einen Baum.

Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät

Von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Seine Identität war zunächst unbekannt.

Den Rettern soll sich bei Ankunft ein schreckliches Bild geboten haben. Gerade bei solchen Einsätzen achte man darauf, dass jüngere Helfer erstmal im Hintergrund bleiben, so Christian Runge von der Freiwilligen Feuerwehr. Die Belastung bei solchen Unfälle könne „schon sehr hoch“ sein.

Die Polizei ließ für die Rekonstruktion des Unfall einen Sachverständigen kommen. Er dokumentierte die Spuren des Unfalls. Danach wurde das Wrack abgeschleppt. Die Strecke war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. (dg)