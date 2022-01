Zu Fuß hatte er keine Chance. Die Polizei in Wedel (Kreis Pinneberg) hat am Dienstagnachmittag einen Rennradfahrer gestoppt, weil er am Lenkrad telefonierte. Als die Beamten die Personalien überprüfen wollten, eskalierte die Situation.

Der Vorfall passierte laut Polizei gegen 13.50 Uhr in der Straße Galgenberg. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte einen Rennradfahrer, der während der Fahrt auf seinem Handy herumtippte.

Weil er keinen Ausweis dabei hatte, nahmen die Beamten die Personalien auf und wollten diese Angaben über Funk überprüfen. Dann eskalierte die Situation.

Radfahrer machte falsche Angaben zur Person

Der Radfahrer stieß sein Rad gegen eine vor ihm stehende Beamtin und flüchtete zu Fuß in Richtung der Straße Im Winkel. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte den Flüchtenden in einem Kellereingang. Hier wurden ihm unter Widerstand Handschellen angelegt.

Auf der Wache konnte dann die wahre Identität des Mannes festgestellt werden. Bei der Kontrolle hatte er nämlich falsche Angaben gemacht – zudem hatte er Drogen dabei. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass das Rennrad in Hamburg gestohlen wurde.