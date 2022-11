Milchlaster fliegt in den Graben – Bundesstraße im Norden gesperrt

Ein umgekippter Milchlaster stellte die Nerven von Verkehrsteilnehmer:innen bei Heide (Kreis Dithmarschen) am Samstag auf die Probe. Der Lkw kam von der B5 ab und landete im Graben. Die mehr als 20.000 geladenen Liter Milch erschwerten den Job der Einsatzkräfte.

Kurz nach 10 Uhr kam es auf der B5 zwischen den Anschlussstellen Heide-West und Hemme zu dem Unfall, hieß es von der Regionalleitstelle West. Der Lkw, der mit mehr als 20.000 Litern Milch beladen war, war von der Straße abgekommen und in einen Graben geraten, sagte eine Sprecherin.

B5 bei Heide: Milchlaster rutscht in einen Graben

Der 48-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er kam zur Vorsicht in eine Klinik. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

Die Ladung des Milchlasters erschwerte den rund 70 Rettungskräften ihre Arbeit teils erheblich. „Die Deckel von dem Sattelauflieger hatten sich teilweise geöffnet“, berichtete Einsatzleiter Kai Olausson dem Sender. Bei der Menge an Milch war bloß es gar nicht so einfach, den Lkw wieder dicht zu bekommen: „Wenn 22.000 Liter auf so einen Deckel drücken, hat man nicht viele Chancen“, sagte Olausson weiter.

Der Verkehr blieb stundenlang beeinträchtigt. Wegen der Bergungsarbeiten musste die B5 voll gesperrt werden. (dpa/fbo)