Meterhohe Flammen: Großbrand vernichtet Reiterhof bei Hamburg

Stubbendorf –

Ein Großbrand hat in der Nacht zu Sonntag weite Teile eines Reiterhofs in Stubbendorf (Kreis Stormarn) zerstört. Die Feuerwehr war mit über 100 Rettern im Einsatz. Alle Tiere konnten gerettet werden, am Gebäude entstand Totalschaden.

Gegen 4.20 Uhr heulten die Alarmsirenen in der kleinen Ortschaft und umliegenden Dörfern: Ein Brand auf einem Reiterhof an der Bundesstraße wurde gemeldet. Als die ersten Löschfahrzeuge am Einsatzort eintrafen, loderten meterhohe Flammen in den Nachthimmel.

Bei Hamburg: Tiere aus Flammenhölle gerettet

Das Hauptgebäude des Reiterhofs stand in Vollbrand. Glücklicherweise kamen dabei keine Tiere zu Schaden. Sie wurden alle rechtzeitig gerettet und ins Freie geführt.

Das könnte Sie auch interessieren: Historisches Haus bei Hamburg durch Feuer vernichtet.

Zur Brandursache können die Beamten noch keine Angaben machen. „Dies ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagte ein Polizist auf MOPO-Nachfrage.