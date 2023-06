Messerstecherei auf Sylt: Polizei jagt flüchtige Männer – und bittet um Mithilfe

Drama in den späten Abendstunden! Ein heftiger Streit zwischen mehreren Leuten in der Hafenstraße in List auf Sylt endete in einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein 29-jähriger Mann aus Husum wurde durch Messerstiche schwer verletzt.

Die blutige Szene spielte sich Mittwochabend gegen 23.30 Uhr ab. Der 29-Jährige war in Begleitung einer Frau an der Bushaltestelle in der Hafenstraße, als es zum Konflikt mit zwei unbekannten jungen Männern kam.

Sylt: 29-Jähriger mit Stichverletzungen im Gesicht

Die Situation eskalierte und plötzlich wurde ein Messer gezückt. Der 29-Jährige erlitt Stichverletzungen im Gesicht und Brustbereich, die zunächst als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Bevor die Polizei und Rettungskräfte eintrafen, ergriffen die beiden Männer die Flucht und verschwanden in unbekannte Richtung.

Die Ermittler bitten um Mithilfe. Einer der jungen Männer sei zwischen 16 und 18 Jahren alt, habe dunkles und kurzes Haar, sei 1,60 bis 1,65 Meter groß und lediglich mit Boxershorts bekleidet. Der andere sei vermutlich zwischen 16 und 23 Jahre alt, habe die gleiche Größe wie sein Komplize, ebenfalls dunkles und kurzes Haar und trug einen hellen Jogginganzug.

Das könnte Sie auch interessieren: Streit unter Männern eskaliert – Messer in Kopf gerammt

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04651) 70470 bei den Ermittlern zu melden. (vd)