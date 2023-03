Messer, Baseballschläger: Schlägerei eskaliert – mehrere Verletzte

Mit Messer und Baseballschläger bewaffnet prügelte sich am Samstag in Heide eine Gruppe Jugendlicher mit drei Älteren. Dabei kamen mehrere Personen und ein E-Scooter zu schaden. Die Polizei konnte nach der Schlägerei nur die beiden Waffen finden – Täter und Zeugen werden noch gesucht.

Am Samstagabend kam es in Heide zu einem großen Handgemenge. Gegen 22 Uhr mündete eine verbale Auseinandersetzung auf dem Südermarkt in eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurden drei Personen verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Täter mit Messer und Baseballschläger bewaffnet

Nach einer Diskussion mit etwa 15 jugendlichen Männern wurden die drei Geschädigten im Alter von 32 bis 34 Jahren von der großen Gruppe angegriffen. Die Jugendlichen waren offenbar mit einem Baseballschläger und einem Messer bewaffnet, welche im Nachgang von der Polizei sichergestellt wurden. Bei der Schlägerei wurde auch ein E-Scooter beschädigt, die Schadenshöhe beträgt 300 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz an Hamburger Kino: Film-Premiere abgebrochen

Die Ermittlungen zu den Tätern laufen noch, da sie nach der Auseinandersetzung flüchteten und von der Polizei nicht mehr gefunden wurden. Die Behörden haben derweil einen Zeugenaufruf gestartet. Informationen und Hinweise zu den Tätern, speziell dem mutmaßlichen Haupttäter in schwarzem Mantel, schwarzen Schuhen und einer Mütze, nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (0481) 940 entgegen. (lbo)