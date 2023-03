Großeinsatz an Hamburger Kino: Film-Premiere abgebrochen

Diesen Kinoabend vergessen die rund 200 Besucher:innen so schnell wohl nicht: Die Premiere des Box-Films „Creed III“ aus dem „Rocky“-Universum im Cinemaxx am Dammtor endete am Donnerstagabend vorzeitig. Eine angebliche Massenschlägerei sorgte für große Aufregung.

„Leider ist es in der Nacht zum Freitag zu einem Zwischenfall während einer Vorstellung in unserem Kino am Dammtor gekommen“, bestätigt ein Cinemaxx-Sprecher auf MOPO-Nachfrage: „Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden hat für uns oberste Priorität, so dass wir hier die örtliche Polizei mit einbezogen haben.“

Etwas mehr als eine Stunde lief der Film, ehe die Polizei gegen 0.10 Uhr mit rund zwanzig Streifenwagen an den Dammtordamm in der Neustadt ausrückte. Während der Vorstellung sei es zu einer Schlägerei gekommen, heiß es, zahlreiche Zuschauer hatten den Notruf gewählt.

Hamburg: Schlägerei im Kino? Filmpremiere abgebrochen

Auch die Bundespolizei schickte Verstärkung, da zunächst von einer Massenschlägerei ausgegangen wurde. Die Beamt:innen umstellten den Kino-Eingang und beobachteten die herausströmenden Besucher:innen. Bei Kontrollen nahe des Dammtor-Bahnhofs trafen sie einige Jugendliche unter 18 Jahren an, die schon längst hätten zu Hause sein müssen.

Tatsächlich, so stellte sich schließlich heraus, waren im Kinosaal nur drei Personen miteinander in Streit geraten. Ob diese unter den Besuchern sind, deren Daten aufgenommen wurden, ist noch unklar. „Derzeit ermitteln wir wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt“, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Verletzte habe es keine gegeben. Der Kino-Betreiber brach die Premiere vorzeitig ab, 200 Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Saal.