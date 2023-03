Klimakleber blockieren große Straße in Hamburg – Autofahrer rasten aus

Sechs Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben am Donnerstag – mitten im Feierabendverkehr – erneut eine große Straße in Hamburg blockiert. Es kam zu Auseinandersetzungen. Auch in Kiel waren die Aktivisten im Einsatz.

Dies bestätigte die Polizei auf MOPO-Nachfrage. Diesmal klebten sich die Aktivisten gegen 17.15 Uhr am Glockengießerwall fest. Es handelt sich um sechs Personen, die den Verkehr zum Stehen brachten. Das sorgte für Staus und Beeinträchtigungen.

Autofahrer ziehen Aktivisten von der Straße

Laut einem Reporter vor Ort sollen mehrere Autofahrer aggressiv gegen die Aktivisten und die Journalisten geworden sein. Sie sollen mehrmals mit Gewalt gedroht und versucht haben, die Aufnahmen zu verhindern. Einige hielten die Demonstranten fest, zogen sie wutentbrannt von der Straße, bevor die Polizei vor Ort eintraf.

Mehrere Personen blockierten am Donnerstag den Glockengießerwall. NEWS5 Mehrere Personen blockierten am Donnerstag den Glockengießerwall.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Polizei droht Klima-Kleberin mit Innenstadt-Verbot

Auch in der Kieler Innenstadt kam es zur Blockade: Betroffen war die Kaistraße in Höhe Bootshafen. Die Bewegung „Letzte Generation“ fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen und dauerhaft ein 9-Euro-Ticket für Busse und Bahnen. (usch/idv)