Unfall mit sieben Fahrzeugen: Mercedes kracht auf Autobahn in Stauende

Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 mit insgesamt sieben Fahrzeugen wurden am frühen Donnerstagabend drei Person verletzt. Ein Mercedes war in ein Stauende gefahren.

Gegen 15.55 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil auf der Autobahn 1 in Richtung Lübeck zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld (Landkreis Stormarn) ein Mercedes in das Ende eines Staus gefahren war. Durch die Wucht des Aufpralls hatte er ein weiteres Fahrzeug in das Heck eines Lastwagens geschoben.

Das könnte Sie auch interessieren: 10-Punkte-Plan: Wie der Senat die Hamburger vom Auto wegkriegen will

Insgesamt waren laut Polizei sieben Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt: zwei Lkw und fünf Pkw. Der Mercedesfahrer selbst blieb unverletzt, zwei Personen wurden leicht, eine schwer verletzt. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, die Straße war bis etwa 20 Uhr gesperrt. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch völlig ungeklärt. (prei)