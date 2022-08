Eine Tote und mehrere Verletzte bei schwerem Unfall im Norden

Bei einem Unfall in Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg) ist am Freitagmorgen eine 55 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei auf MOPO-Nachfrage. Sie war um kurz vor 7 Uhr auf der B205 in Richtung Neumünster unterwegs, als sie mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geriet.

„Dort kollidierte der Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Lkw“, so eine Polizeisprecherin. In der Folge sei es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem zweiten Laster gekommen. Für die Frau wurde ein Hubschrauber angefordert – die Rettungskräfte konnten aber nichts mehr für sie tun. „Sie erlag vor Ort ihren Verletzungen.“

Verletzte und eine Tote bei Unfall in Groß Kummerfeld

Mit ihr im Auto: ein 51-Jähriger, der leicht verletzt wurde, genau wie der Fahrer des ersten Lkw. Beide kamen in Krankenhäuser. Zeugen, die hinter der Frau fuhren und den Unfall mitansehen mussten, wurden mit Schocksymptomen behandelt.

Die B205 wurde voll gesperrt, der Verkehr örtlich umgeleitet. Ein Sachverständiger half den Beamten der Polizei, den Unfall zu rekonstruieren. „Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zu den Umständen dauern an“, sagte die Sprecherin. Der Laster und das Auto der Verstorbenen seien abgeschleppt worden. (dg)