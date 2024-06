Autobahn-Auffahrt bei Hamburg: Mehrere Unfälle mit Verletzten an demselben Ort

Mehrere Unfälle haben sich am Samstag auf der K80 kurz vor Auffahrt zur Autobahn 24 in Reinbek zugetragen – und das an nur einer Unfallstelle: Fünf Fahrzeuge waren beteiligt, darunter ein Notarztwagen.

Zunächst kam es an der Ampel zu einem Abbiegeunfall zwischen einem blauen Skoda SUV und einem weißen Renault Kombi. Der Renault-Fahrer lenkte laut Polizei daraufhin in den Gegenverkehr und traf einen weiteren Skoda.

Weiterer Unfall nach Abbiege-Crash bei Hamburg

Der Notarztwagen war auf dem Weg zum Unfall, um die Verletzten zu versorgen, geriet dann aber selber in einen Unfall. Da sich der Verkehr auf der Kreuzung durch die Kollisionen staute, wollte ein Mercedes-Fahrer drehen. Dabei kam es zu dem Crash mit dem Rettungsfahrzeug.

Mehrere an den Unfällen beteiligte Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Überall hätten Trümmerteile gelegen, Betriebsstoffe seien ausgelaufen. Ein Skoda sei schräg auf einer Verkehrsinsel zum Stehen gekommen. Er sprach von einem „unübersichtlichem Einsatzgeschehen vor Ort“.

Die Polizei ließ die Straße sperren, den Verkehr über die Möllner Landstraße ableiten und alle beteiligten Fahrzeuge abschleppen. Derweil nahmen die Beamten Zeugenaussagen auf. Die Verletzten – eine genaue Anzahl lag zunächst nicht vor – wurden versorgt, der Großteil kam in eine Klinik. (dg)