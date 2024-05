Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, fünf Spiele finden im Hamburger Volksparkstadion statt. Für die Polizei eine große Herausforderung, dementsprechend laufen die Planungen schon seit langer Zeit auf Hochtouren. Abgeschlossen sind sie aber noch nicht – und werden es wohl auch nicht. Denn die Beamten sind im ständigen Austausch mit ihren Kollegen aus anderen Ländern, um auf spontan gewonnene, neue Erkenntnisse reagieren zu können. Polizeipräsident Falk Schnabel stellte am Mittwoch das Sicherheitskonzept für die EM in Hamburg vor.

Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, fünf Spiele finden im Hamburger Volksparkstadion statt. Für die Polizei eine große Herausforderung, dementsprechend laufen die Planungen schon seit langer Zeit auf Hochtouren. Abgeschlossen sind sie aber noch nicht – und werden es wohl auch nicht. Denn die Beamten sind im ständigen Austausch mit ihren Kollegen aus anderen Ländern, um auf spontan gewonnene, neue Erkenntnisse reagieren zu können. Polizeipräsident Falk Schnabel stellte am Mittwoch das Sicherheitskonzept für die EM in Hamburg vor.

Die Hamburger Polizei steht vor einer Mammutaufgabe. Nicht nur zu den Spielen werden tausende Besucher aus allen Ländern erwartet. Fünf Spiele finden im Volksparkstadion statt, der Fan-Ansturm wird vermutlich gigantisch.

Und das nicht nur an den Spieltagen im Volksparkstadion. In der Fan-Zone, die auf dem Heiligengeistfeld (St. Pauli) eingerichtet wird, rechnet man auch bei den Spielen, die nicht in Hamburg stattfinden, mit einer hohen Besucherzahl. Entsprechend liegt ein großer Fokus der polizeilichen Arbeit auf dem Kiez. Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Sicherheitskonzept der Polizei:

Wie viele Spiele werden in Hamburg ausgetragen?

Insgesamt fünf:

Polen gegen Niederlande (Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr)

Albanien gegen Kroatien (Mittwoch, 19. Juni, 15 Uhr)

Georgien gegen Tschechien (Samstag, 22. Juni, 15 Uhr)

Tschechien gegen Türkei (Mittwoch, 26. Juni, 21 Uhr)

Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 5 gegen Sieger Achtelfinale 6 (Freitag, 5. Juli, 21 Uhr)

Einen besonders großen Fan-Ansturm erwartet man aus den Niederlanden. Auf dem Flugplatzgelände Hartenholm in der Gemeinde Hasenmoor (Kreis Segeberg) soll am dritten Juni-Wochenende sogar ein eigenes Oranje-Camp eingerichtet werden. Beim Spiel zwischen der Türkei und Tschechien wird die große türkische Community in Hamburg vermutlich (laut-)stark vertreten sein.

Mit wie vielen Problemfans rechnet die Polizei?

Wie der Gesamteinsatzleiter der Schutzpolizei, Mathias „Leo“ Tresp, berichtet, ist man seit langer Zeit im engen Austausch mit Polizeikollegen aus anderen Ländern. Valide Zahlen, wie viele Fans aus den jeweiligen Ländern nach Hamburg kommen, könne man jedoch nicht nennen. Aus anderen Nationen würden aber „Spotter“, also szenekundige Polizisten, nach Hamburg kommen, um die Hamburger zu unterstützen. „Wir werden die Lage mehrfach täglich neu beurteilen und dann darauf reagieren“, so Tresp. Eines scheint jedenfalls sicher, wie Polizeipräsident Falk Schnabel betont: „Die EM wird die Hamburger Polizei an die Belastungsgrenze bringen.”

Claus Reuter, Polizeipräsident Falk Schnabel und der Leiter der Schutzpolizei, Matthias Tresp (v.l.), stellten das Sicherheitskonzept zur EM vor / MARIUS ROEER Claus Reuter, Polizeipräsident Falk Schnabel und der Leiter der Schutzpolizei, Matthias Tresp (v.l.), stellten das Sicherheitskonzept zur EM vor

Wie viele Polizisten sind im Einsatz?

Für den Zeitraum der Europameisterschaft gilt für Hamburger Polizisten Urlaubssperre. Diese gilt für uniformierte Beamte und für Kripo-Mitarbeiter, die die Uniformierten unterstützen sollen. An Spieltagen werden rund 3500 Polizisten in Hamburg im Einsatz sein, darunter auch welche aus anderen Bundesländern. Bei Bedarf kann die Zahl durch Nachforderungen spontan erhöht werden. Für die Verpflegung der Beamten sind 41.000 Mahlzeiten geordert worden.

Wie steht es um die Sicherheit?

Laut dem Polizeipräsidenten sei man weltweit mit den Behörden im engen Austausch. Derzeit lägen keine Hinweise auf Störer oder gar geplante Anschläge vor. Auch dies werde jeden Tag neu bewertet. Außerdem verfüge man im Gegensatz zur letzten WM in Deutschland (2006) heute über weitaus bessere technische Mittel. Dazu gehören auch Drohnen, die zur Drohnenabwehr eingesetzt werden. Über Austragungsorten und Fan-Meilen herrscht jedoch Flugverbot.

Für die Sicherheit sollen Polizei-Drohnen zum Einsatz kommen. Zudem soll eine Drohenabwehr möglich sein. dpa Für die Sicherheit sollen Polizei-Drohnen zum Einsatz kommen. Zudem soll eine Drohenabwehr möglich sein.

In welchen Hotels steigen die Nationalmannschaften ab?

Fünf Teams werden ihr EM-Camp im Norden aufschlagen. Die Tschechen haben das gesamte Areal des Hotel Treudelberg (Lemsahl-Mellingstedt) gebucht. Albaniens Nationalmannschaft wird im Side Design Hotel (Neustadt) und die der Niederlande im Riz Carlton in Hannover untergebracht sein. Am Tag des Spiels im Volksparkstadion werden die „Oranjes“ im Fontenay an der Alster absteigen. Die Türkei hat sich für ein Hotel in Barsinghausen (Niedersachsen) entschieden. Die Polen beziehen ebenfalls ein Hotel in Hannover.

Auf der Fan-Zone auf dem Heiligengeistfeld und dem Kiez wird die Polizei starke Präsenz zeigen. (Symbolfoto) dpa Auf der Fan-Zone auf dem Heiligengeistfeld und dem Kiez wird die Polizei starke Präsenz zeigen. (Symbolfoto)

Was passiert rund um die Fan-Zone auf dem Heiligengeistfeld?

Laut Polizei wird das Gelände und generell St. Pauli als Schwerpunkt geplant. Auf dem Heiligengeistfeld ist Platz für bis zu 51.000 Besucher, es handelt sich damit um die nach Berlin zweitgrößte Fan-Meile in Deutschland während der EM. Es wird mehrere Einlass- und Fluchtmöglichkeiten geben – alle Besucher müssen sich einer Einlasskontrolle unterziehen. Wer auf dem Heiligengeistfeld arbeitet, unterliegt strengsten Anforderungen. Arbeiten darf dort nur, wer alle Sicherheitsvorkehrungen wie beispielsweise ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintrag erfüllt.